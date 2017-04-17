Роспотребнадзор зафиксировал спад потребления алкоголя и табака

08:45, 17 апреля 2017, ПАИ

По итогам 2016 года Роспотребнадзор зафиксировал снижение на 36% количества больных, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом «алкоголизм», который был поставлен впервые. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.

Из документа следует, что «в результате осуществления Роспотребнадзором комплекса мероприятий, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкоголем, потребления табака в 2016 году» были достигнуты существенные изменения. В частности, на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях. На 39% снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения России. При этом в Роспотребнадзоре не смогли уточнить, на основе каких цифр производился расчет.

Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко напомнила, что, согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан» (323-ФЗ), с 2011 года россияне могут попадать на диспансерное наблюдение только с их добровольного информированного согласия. «Когда медицинские организации начали соблюдать эти требования, у нас, естественно, уменьшилось количество больных, которых мы берем на диспансерное наблюдение, поэтому в течение последних нескольких лет идет снижение заболеваемости с диагнозом алкоголизм», — пояснила она.

По словам специалиста, есть и второй фактор, оказывающий влияние на улучшение статистики. Дело в том, что активизировались правоохранительные структуры, которые систематически направляют запросы в наркологические организации с требованием предоставить им списки людей, состоящих на диспансерном наблюдении. «Когда они получают данные, то сравнивают их со списками людей, у которых есть права на вождение транспортных средств, и в результате лишают их прав», — сказала Т. Клименко, добавив, что эта информация постепенно распространяется среди пациентов — люди реже обращаются за медицинской помощью.

Согласно данным Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии, в 2016 году на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм взяты почти 95 тыс. человек (в 2015 году этот показатель был больше — 103 тыс. человек). Количество пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, в 2016-м также уменьшилось - до 1,4 млн человек с почти 1,6 млн человек.