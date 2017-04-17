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Общество

День ветеранов МВД России отмечается 17 апреля

17 апреля отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, пишет сalend.ru.

Этот праздник в России отмечают с 2011 года, с тех пор как глава МВД Рашид Нургалиев подписал соответствующий приказ. Дату приурочили к 20-летию создания Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ.

В настоящее время в России живут около 650 тысяч ветеранов, служивших в разные годы во внутренних войсках и органах внутренних дел. В ветеранских организациях состоят пенсионеры МВД, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другие.

Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск и сегодня продолжают приносить пользу обществу. Они занимаются пропагандой соблюдения законности и правопорядка, проводят профилактическую работу среди несовершеннолетних, занимаются с молодыми сотрудниками полиции, передавая им свои знания. Также, как сообщает пресс-служба МВД РФ, благодаря ветеранам и их опыту, ежегодно раскрывается большое количество преступлений.

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