Всемирный день гемофилии проводится сегодня во многих странах

09:12, 17 апреля 2017, ПАИ

17 апреля многие страны присоединяются к акции Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения и отмечают Всемирный день гемофилии, пишет сalend.ru.

Общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя Всемирной федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года.

Гемофилия — несвертываемость крови — одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.

По некоторым оценкам, сегодня количество больных гемофилией в мире составляет 400 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, на территории России проживают около 15 тысяч больных гемофилией, из них дети составляют около 6 тысяч человек.

До недавнего времени мало кто из больных детей доживал до зрелого возраста (средняя продолжительность жизни больных гемофилией в России составляет 30 лет). Сейчас в арсенале российских специалистов появились инновационные методы терапии, позволяющие значительно улучшить качество жизни пациентов и увеличить ее продолжительность. Кроме того, новые средства лечения гемофилии — это высокоочищенные препараты, не содержащие белки человеческого происхождения, что делает их безопасными с точки зрения потенциальной вирусной инфекции.

При достаточном количестве лекарственных средств больной гемофилией может вести полноценную жизнь, однако по-прежнему недостаточное обеспечение антигемофильными препаратами приводит к ранней инвалидности, в первую очередь, детей и молодых людей.