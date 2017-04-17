Лишать свободы за неоднократные врезки в трубопроводы предлагают депутаты Госдумы

09:18, 17 апреля 2017, ПАИ

В Правительство и Верховный суд РФ представлен законопроект, который устанавливает наказание до 3 лет лишения свободы за самовольную врезку в нефте- и газопроводы, если это деяние было совершено неоднократно. Как сообщает ТАСС, доработанную версию документа направили для получения отзыва депутаты Госдумы от республик Северо-Кавказского федерального округа Михаил Старшинов, Гаджимет Сафаралиев, Зураб Макиев (фракция «Единая Россия») и сенатор Александр Бабаков.

Как рассказал депутат от Карачаево-Черкесской Республики М. Старшинов, в отличие от действующей редакции Уголовного кодекса «предлагается ввести уголовную ответственность не только за разрушение или приведение трубопроводов в негодное состояние, но и за сам факт самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам при условии, что такие действия были совершены неоднократно».

Парламентарий пояснил, что принятие поправок необходимо из соображений безопасности и призвано «снизить угрозу повреждения трубопроводов, следствием которого могут стать аварии на газораспределительных системах, влекущие за собой серьезные риски для жизни и здоровья людей, имущества граждан и организаций».

Так, самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, если это деяние совершено неоднократно, планируется наказывать штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Если преступление будет совершено с использованием служебного положения, то максимальный штраф составит 200 тыс. рублей, срок лишения свободы - 3 года. Рецидивом будет признаваться самовольная врезка, совершенная до истечения срока, в течение которого злоумышленник считается подвергнутым административному наказанию за повторное соответствующее правонарушение, либо если человек дважды в течение года уже привлекался за такие действия к административной ответственности.