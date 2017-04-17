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Вертолетчики установят рекорд скорости на маршруте Псков – Варшава
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Общество

Вертолетчики установят рекорд скорости на маршруте Псков – Варшава

Участники кругосветного путешествия на вертолете Bell-407, которое стартует сегодня, 17 апреля, из Конаковского района Тверской области, намерены попытаться установить мировой рекорд скорости перелета на данном типе воздушного судна. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Федерации вертолетного спорта России Александра Юдахина, участники экспедиции предпримут попытку установить рекорд скорости на маршруте Конаково - Варшава либо Псков - Варшава. По словам Юдахина, выбор «рекордного» маршрута будет зависеть от погодных условий и от скорости прохождения таможни.

Исполнительный директор Федерации вертолетного спорта России также добавил, что, возможно, в ходе экспедиции будет установлен второй рекорд по скорости перелета вокруг Земли на вертолете.

В состав российско-польского экипажа входят командир экспедиции и первого пилота Максим Сотников (Россия), второй пилот Мартин Шамброски (Польша) и штурман экипажа Наталья Сотникова (Россия).

В ходе перелета участникам предстоит преодолеть около 38 тыс. километров. Маршрут будет проходить через воздушное пространство России, Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, Фарерских островов, Исландии, Гренландии, Канады и США.

Добавим, что на данный момент в мире зафиксировано 13 удачных попыток кругосветных путешествий на вертолетах. 

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