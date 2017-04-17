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Общество

Шесть несанкционированных свалок нашла прокуратура в плюсском лесу

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований лесного законодательства и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Плюсском районе в лесном массиве в кварталах 88, 358, 331, 262, 343, 344 Заянского участкового лесничества обнаружены несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. При этом лесные участки, в границах которых находится этот мусор, переданы в аренду ООО «РусТимберПсков».

Для устранения выявленных нарушений закона прокуратура направила в Плюсский районный суд исковое заявление с требованием обязать компанию ликвидировать несанкционированные свалки.

В ходе судебного разбирательства арендатор удовлетворил эти требования, ликвидировав шесть несанкционированных свалок на территории лесного фонда.

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