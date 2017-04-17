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Общество

Операция «Дети России» началась в Псковской области

17 апреля в Псковской области началась межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Основной целью этого мероприятия, которое продлится до 26 апреля, является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также повышение уровня осведомленности о последствиях  употребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

 В рамках операции оcобое внимание планируется обнаружить места, используемых для немедицинского употребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ несовершеннолетними.

«Если у вас есть информация о фактах употребления несовершеннолетними наркотических средств или склонения их к употреблению наркотических средств, вовлечения подростков в преступную деятельность, а также сведения о содержании наркопритонов  - обращайтесь по круглосуточному  телефону доверия полиции», - рекомендуют в УМВД.

Телефон доверия - (8112) 59-22-33. Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49.

Кроме того, сообщение можно отправить на Интернет-сайт УМВД России по Псковской области, а также  электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mail.ru.

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