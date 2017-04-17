Суд обязал администрацию Палкинской волости обезопасить дорогу вблизи школы и детсада

09:19, 17 апреля 2017, ПАИ

Суд удовлетворил иск об обязании администрации Палкинской волости обустроить участок автодороги вблизи с образовательными учреждениями согласно требованиям закона о безопасности дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служба прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что дорога в деревне Слопыгино Палкинского района, проходящая вдоль МБОУ «Харлапковская основная общеобразовательная школа» и МБДОУ детский сад «Тополек», не оборудована специальными знаками и искусственными неровностями.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.