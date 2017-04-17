Жители Псковской области могут подать заявление о переходе с одного вида пенсии на другой через интернет

09:26, 17 апреля 2017, ПАИ

Жители Псковской области могут подать заявление о переходе с одного вида пенсии на другой через интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

В личном кабинете гражданина на сайте ПФР запущен сервис электронного перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникновении на это права в соответствии с пенсионным законодательством РФ.

Например, инвалиду, получающему страховую пенсию по инвалидности, становится более выгодно получать социальную пенсию по инвалидности или супруга умершего мужа может подать заявление о переходе на его пенсию, отказавшись от своей, если данный вариант ей более предпочтителен.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность подать заявление о перерасчете размера пенсии в электронной форме.

Перерасчет размера пенсии будет осуществлен после представления документов, которые являются основанием для перерасчета. Если эти документы находятся в распоряжении других государственных органов, Пенсионный фонд запросит их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. При этом гражданин вправе представить эти документы сам.

Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, т. е. они относятся к документам личного хранения, в этом случае после подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасчета размера пенсии. В случае непредставления этих документов, заявление остается без рассмотрения.

Уведомление о принятом Пенсионным фондом решении поступит в личный кабинет на ЕПГУ.