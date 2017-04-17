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Политика

В России появится операционная система для работы с гостайной

В России разрабатывают специальную операционную систему «ОСь», предназначенную для работы с данными, являющимися государственной тайной. Об этом сообщает газета «Известия».

Операционную систему на базе Linux разрабатало ООО «Национальный центр информатизации» — дочерняя компания государственной корпорации «Ростех». 11 апреля была подана заявка на включение «ОСи» в реестр отечественного программного обеспечения, а в настоящее время операционную систему тестируют в Минкомсвязи РФ.

По словам представителей НЦИ, «ОСь» предназначена в первую очередь для использования федеральными и региональными органами власти, местным самоуправлением, госкорпорациями и компаниями с государственным участием.

«Отличительная черта нашей операционной системы — возможность ее интеграции с ПО сторонних производителей, в частности, созданным для MS Windows», — пояснили в компании-разработчике. Директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин считает, что это крайне важно для «плавной миграции на отечественные приложения».

По мнению президента НП «Руссофт» Валентина Макарова, новая операционная система может применяться на критически важных объектах в различных сферах экономики. «Безопасность важна не только в министерствах или Госдуме, но везде, где можно нанести урон населению, государству», — заявил он.

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