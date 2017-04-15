После игры с кактусом тяжело пострадал школьник из Псковского района

09:40, 17 апреля 2017, ПАИ

После игры с кактусом тяжело пострадал школьник из Псковского района, сообщает life.ru,

После уроков в Серёдкинской средней школе девятиклассники отломили кусочек кактуса и начали им играть. Сначала школьники пинали растение, затем колючий кусок оказался в руках у 15-летней девушки.

Она взяла его в руки и кинула в толпу школьников. Кактус попал 14-летнему мальчику в правый глаз. Школьники попытались самостоятельно оказать помощь ребёнку и промыли глаз в школьном туалете. Мальчику стало хуже.

Пострадавшего пришлось госпитализировать. У него из глаза удалили пять больших иголок и несколько мелких обломков. Состояние школьника удовлетворительное, однако глаз болит, зрение ухудшается.