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Общество

Активисты Российского движения школьников посетили приют в Стругах Красных

В канун православного праздника Пасхи активисты и руководитель Российского движения школьников Стругокрасненской школы посетили социальный приют для детей и подростков, который расположен в Стругах Красных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Российского движения школьников.

Ребята подарили воспитанникам приюта пасхальные яйца, а также канцтовары, развивающие игры, книги, которые были собраны активистами во время благотворительной акции в Стругокрасненской школе.

«Добрые, искренние глаза смотрели на ребят, когда они рассказывали малышам о том, что пришла весна, прилетели птицы, и когда активисты предложили повесить скворечники на территории приюта, все воспитанники эту идею поддержали», - рассказали в пресс-службе.

После того, как активисты разместили скворечники, они провели для детей подвижные игры на свежем воздухе.

Педагоги и ребята планируют привлечь родителей и общественность для благоустройства территории приюта – необходимо отремонтировать ветхий забор и благоустроить песочницу для детей.

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