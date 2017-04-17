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Общество

Более 22 тысяч рублей снял мошенник с карты великолучанина

В Великих Луках мошенник снял с карты местного жителя более 22 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За помощью к сотрудникам полиции обратился 43-летний работник одного из местных предприятий. Выяснилось, что у него с банковской карты произошло несанкционированное списание порядка 22 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту мошенничества проводится проверка. По мнению полиции, мошенник мог использовать вредоносное программное обеспечение.

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