Более 22 тысяч рублей снял мошенник с карты великолучанина

09:53, 17 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках мошенник снял с карты местного жителя более 22 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За помощью к сотрудникам полиции обратился 43-летний работник одного из местных предприятий. Выяснилось, что у него с банковской карты произошло несанкционированное списание порядка 22 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту мошенничества проводится проверка. По мнению полиции, мошенник мог использовать вредоносное программное обеспечение.