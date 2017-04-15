Семь мужских рубашек украла псковичка в Великих Луках

09:56, 17 апреля 2017, ПАИ

Семь мужских рубашек украла псковичка в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 26 февраля из торгового павильона на улице Вокзальной женщина совершила с прилавка кражу семи мужских рубашек, после чего скрылась. По этому факту было возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по г. Великие Луки, установлена подозреваемая. Ей оказалась безработная, судимая 40-летняя жительница Пскова. Проводится расследование.