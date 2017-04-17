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Общество

В УГХ Пскова не поступало заявки на благоустройство территории после сноса кафе «Изба»

После сноса кафе «Изба» под Ольгинским мостом Управление городского хозяйства готово привести территорию в порядок, но по обращению. Об этом Псковскому агентству информации заявил начальник УГХ Алексей Захаров.

«В УГХ пока не поступало обращения о том, что собственник отказывается, что есть решение суда, а если мы возьмемся сейчас что-либо делать, а собственник скажет, что у него там было ценное имущество. Как только будет обращение, мы внесем в план-график и будем территорию приводить в порядок», - пояснил собеседник агентства.

А. Захаров добавил, что практика благоустройства таких территорий силами УГХ есть, но «только после того, как проведены все процедуры».

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