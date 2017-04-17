30% россиян считают возможной войну между Россией и США

10:05, 17 апреля 2017, ПАИ

63% россиян уверены в том, что военное столкновение между Россией и США невозможно. Однако 30% опрошенных не исключают такой возможности. Таковы данные нового опроса, проведенного ВЦИОМ.

В 2014 году военное столкновение между Россией и США маловероятным считали 25%, сегодня таких всего 16%. В 2014 году лишь 4% опрошенных заявляли, что такая война уже идет, в 2017 таких уже 14%. Остается неизменным количество тех, кто полагает, что война может начаться в самое ближайшее время (16%).

По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова россияне посчитали ракетный удар США по Сирии «холодным душем», который смог бы повлиять на улучшение российско-американских отношений.