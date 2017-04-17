2
10:55
Квартира, деньги, три жены
10:04
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
22:05
Доходы президента РФ снизились по сравнению с 2015 годом
09:57
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
20:36
Госдума проголосовала за перенос выборов президента
11:18
Два года до приказа
20:09
Андрей Турчак поручил руководству Пскова юридически закрепить территориальный подход к распределению мест в новой школе
Еще новости
Политика

30% россиян считают возможной войну между Россией и США

63% россиян уверены в том, что военное столкновение между Россией и США невозможно. Однако 30% опрошенных не исключают такой возможности. Таковы данные нового опроса, проведенного ВЦИОМ.

В 2014 году военное столкновение между Россией и США маловероятным считали 25%, сегодня таких всего 16%. В 2014 году лишь 4% опрошенных заявляли, что такая война уже идет, в 2017 таких уже 14%. Остается неизменным количество тех, кто полагает, что война может начаться в самое ближайшее время (16%).

По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова россияне посчитали ракетный удар США по Сирии «холодным душем», который смог бы повлиять на улучшение российско-американских отношений.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
17 апреля 2017
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
Доходы президента РФ снизились по сравнению с 2015 годом
14 апреля 2017
Доходы президента РФ снизились по сравнению с 2015 годом 10
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
13 апреля 2017
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ 6
Госдума проголосовала за перенос выборов президента
12 апреля 2017
Госдума проголосовала за перенос выборов президента
Андрей Турчак поручил руководству Пскова юридически закрепить территориальный подход к распределению мест в новой школе
11 апреля 2017
Андрей Турчак поручил руководству Пскова юридически закрепить территориальный подход к распределению мест в новой школе 2
Прошли первые дебаты претендентов на участие в выборах в Псковскую гордуму от «Единой России»
08 апреля 2017
Прошли первые дебаты претендентов на участие в выборах в Псковскую гордуму от «Единой России» 8
На границе Псковской области и Латвии завершаются работы по демаркации
07 апреля 2017
На границе Псковской области и Латвии завершаются работы по демаркации
8 и 9 апреля в Пскове состоятся первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России»
06 апреля 2017
8 и 9 апреля в Пскове состоятся первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России» 3

Идет загрузка...