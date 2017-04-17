Буккроссинг запустили в ПсковГУ

10:10, 17 апреля 2017, ПАИ

23 апреля во всем мире отмечается Всемирный день книги. В связи с этим профком студентов ПсковГУ проводит акцию по обмену книгами, сообщается в официальной группе акции.

С 17 по 24 апреля на всех факультетах в учебных корпусах студенты смогут поделиться своими книгами с другими людьми, а взамен выбрать любые понравившиеся. На каждом факультете будет специальное место, где будут находится книжные столы для буккроссинга.

24 апреля в 18:00 пройдёт литературно-музыкальный вечер в честь буккроссинга. Мероприятие пройдёт по адресу: улица Свердлова 52, клуб T.I.R.