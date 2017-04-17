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Политика

Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова

Директор Псковского городского молодёжного центра, сторонник партии «Единая Россия» Виктор Рулёв занял вакантное место в Псковской городской Думе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии 17 апреля.

Соответствующее решение приняли члены территориальной избирательнйо комиссии Пскова. Напомним, он получил мандат, освободившийся после сложения депутатских полномочий Александром Самуйловым.
 
Глава города Иван Цецерский вручил Виктору Рулёву удостоверение и значок депутата. «Мы все его знаем, он ведёт работу с молодёжью, реализует много проектов. Надеемся, что его авторитет позволит завершить нашу пятилетку достойно», - сказал Иван Цецерский.
 
Он также напомнил, что 4 апреля нынешнему созыву Гордумы исполнилось 5 лет. «Но наши полномочия продлены до сентября. Будем продолжать благоустраивать наш город и улучшать жизнь горожан», - подытожил Иван Цецерский.
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