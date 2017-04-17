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Политика

Младших школьников предлагается привлекать к субботникам и сбору макулатуры

Федеральный институт развития образования (ФИРО) разработал методические рекомендации для школ по трудовому воспитанию учеников разного возраста.

Как пишет портал Life, согласно документу, в детском саду (3–6 лет) ребятам нужно показывать мультфильмы о разных профессиях, в начальной школе — беседовать с учениками о профессиях, привлекать школьников к сбору макулатуры, помощи инвалидам, субботникам. Для учащихся средней школы и старших классов специалисты ФИРО предлагают проводить профориентационное тестирование, а также пробовать себя после 14 лет уже на лёгкой работе.

Life  напоминает, что в марте сенаторы Виктор Кресс и Александр Волков внесли в Государственную Думу  законопроект о введении в детских садах и школах новой дисциплины «Трудовое воспитание». Под этим определением понимается «процесс организации и стимулирования трудовой деятельности обучающихся, который направлен на приобретение обучающимися навыков и формирование компетенции, добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких результатов».

В Госдуме инициативу сенаторов поддержали. 

По мнению специалистов ФИРО, основная задача дисциплины — привить любовь к работе, но трудовая деятельность должна зависеть от возраста ребенка.

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