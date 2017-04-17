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Общество

Псковский «Комбинат благоустройства» реорганизовали в «Специальную службу»

Депутаты Псковской городской Думы единогласно поддержали решение о реорганизации муниципального предприятия «Комбинат благоустройства» в муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 80-й внеочередной сессии городского парламента.

Напомним, ранее сообщалось. Что реорганизация муниципального предприятия проводится «с целью сохранения производственно-технической базы и коллектива специалистов, обслуживающих мосты и сети ливневой канализации в Пскове».

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