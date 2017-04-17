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Общество

Игровую мебель для детского сада изготовили осужденные ИК-2 в Островском районе

Осужденные ИК-2 УФСИН России по Псковской области изготовили игровую мебель для воспитанников детского сада в поселке Крюки Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Председатель родительского комитета детского сада «Улыбка» поселка Крюки обратился к руководству исправительной колонии с просьбой о помощи в изготовлении детской мебели для игрового уголка детского сада.

Так, место прежней мебели, заняли новые кукольные шкафчики, стулья, кроватка и кухонный гарнитур, изготовленные на территории учреждения силами осужденных.

«Вся мебель выполнена из качественных материалов, а яркость и оригинальность придает художественная резьба в виде графических и анималистических узоров», - добавили в пресс-службе.

По словам работников детского сада, все это стало возможным благодаря совместным усилиям родителей, коллектива исправительного учреждения и умелым рукам осужденных. «Мы выражаем признательность всем, кто откликнулся на нашу просьбу и подарил детям такую радость», - отметили педагоги дошкольного образования.

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