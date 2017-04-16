Финалистов «Губернских состязаний» определили в Опочке
В Опочке состоялись первые межмуниципальные соревнования среди школьников в рамках «Губернских состязаний». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
В соревнованиях приняли участие команды из 6 муниципалитетов, 73 школьника. В итоге первое место заняла Пушкиногорская средняя школа, второе — опочецкая гимназия, третье — Пустошкинский центр образования.
Команды-призеры вышли в финал, который пройдет 16-17 мая в Пушкинских Горах.