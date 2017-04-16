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Финалистов «Губернских состязаний» определили в Опочке

В Опочке состоялись первые межмуниципальные соревнования среди школьников в рамках «Губернских состязаний». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото с csppskov.ru

В соревнованиях приняли участие команды из 6 муниципалитетов, 73 школьника. В итоге первое место заняла Пушкиногорская средняя школа, второе — опочецкая гимназия, третье — Пустошкинский центр образования.

Команды-призеры вышли в финал, который пройдет 16-17 мая в Пушкинских Горах.
 

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