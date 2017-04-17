Депутаты гордумы Пскова не стали делать исключения для ансамбля «Сказ»

10:36, 17 апреля 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы наградили Почетной грамотой ансамбль «Сказ» им. В. Г. Румянцева, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 80-й внеочередной сессии городского парламента.

Было озвучено, что помимо грамоты ансамбли получит денежную премию в размере 5 тысяч рублей. «А почему не 10?» - уточнил глава Пскова Иван Цецерский. Ему пояснили, что 5 тысяч – это максимальная премия, которая может прилагаться к Почетной грамоте Псковской городской Думы. «Жаль, что нельзя», - сказал Иван Цецерский и отметил, что «Сказ» - это визитная карточка города, коллектив, который представляет город и в России, и за ее пределами.

Депутат Евгений Самуйлов предложил сделать исключение и проголосовать за премию в 10 тысяч рублей, но его не поддержали, сославшись на то, что в результате будет нарушено Положение гордумы. На это глава Пскова сказал, что надо совершенствовать нормативно-правовые акты и учесть, что бывают исключительные случаи, как, например, юбилей «Сказа».

Тем не менее, в итоге депутаты согласовали для ансамбля премию в 5 тысяч рублей.