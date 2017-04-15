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Пьяная женщина на «Шторме» сбила велосипедистку в Опочке

15 апреля в Опочке на улице Коммунальной, 44 водитель скутера «Шторм» – 41-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, наехала на 69-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть дороги. Последняя с полученными травмами госпитализирована. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

16 апреля в Пскове на улице Совеской Армии, 23 24-летний водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением и наехал на опору освещения. В результате пострадали автомобилист и его 26-летний пассажир, госпитализация не потребовалась.

Днем ранее, 15 апреля, на Крестовскому шоссе, 74 А 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21122, разворачиваясь на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора, столкнулся с «Ауди-100» под управлением 25-летнего молодого человека, который двигался во встречном направлении прямо. Водитель ВАЗа был доставлен в травмпункт.

В тот же день на 511-м км трассы Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией 60-летний водитель машины «ДАФ» с полуприцепом наехал на стоящего посередине проезжей части пешехода — 61-летнего мужчину без определенного места жительства. Пешеход доставлен в больницу.
 

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