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Экономика

50 млн рублей планирует взять Псков в кредит у федерального бюджета

Псков планирует привлечь кредит из федерального бюджета  в размере 50 млн рублей. Об этом сообщила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт на 80-й внеочередной сессии Псковской городской Думы 17 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кредитные средства, как пояснила Тамара Винт, привлекаются в целях финансирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города.

Также начальник финуправления  представила депутатам поправки к бюджету города на 2017 год. Так, доходная и расходная части увеличиваются на 45,9 млн рублей. Из них порядка 6 млн рублей – доходы в виде арендной платы за земельные участки, 6,4 млн рублей – поступления от аренды имущества, 42,7 тыс. рублей – доходы от оказания платных услуг, 2,4 млн рублей – средства от продажи материальных и нематериальных активов.

Полученные деньги пойдут на ремонт кровли школы № 8, на перепланировку Городского культурного центра, на субсидию Горводоканалу.

Также происходят передвижки внутри статей бюджета. Так, Управлению городского хозяйства удалось сэкономить 10 млн рублей при  проведении конкурсов, эти средства будут перераспределены. 8 млн рублей будут направлены на погашение  кредиторской задолженности, 700 тыс. рублей -  на исполнения предписаний ГИБДД,  400 тыс. рублей - на флаговое оформление города.

Председатель комитета городской Думы по бюджету, налогам  и финансовому контролю Евгений Самуйлов отметил, что вопрос по выделению субсидии Горводоканалу не простой. «Он имеет многолетнюю историю, но другого выхода нет. Наш комитет рекомендовал принять, но вопрос, конечно, неоднозначный», - заявил он.

В итоге депутаты согласовали предложенные поправки к бюджету.

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