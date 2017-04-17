Худрук и дирижёр ансамбля «Сказ» награждён медалью «За заслуги перед Псковом»
Депутаты Псковского городской Думы приняли решение о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» художественного руководителя и дирижёра ансамбля «Сказ» им. В. Г. Румянцева Константина Абабкова по ходатайству коллектива. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 80-й внеочередной сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 17 апреля.
Напомним, ранее депутаты одобрили присвоение почетной грамоты гордумы самому ансамблю «Сказ».