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Общество

Худрук и дирижёр ансамбля «Сказ» награждён медалью «За заслуги перед Псковом»

Депутаты Псковского городской Думы приняли решение о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» художественного руководителя и дирижёра ансамбля «Сказ» им. В. Г. Румянцева Константина Абабкова по ходатайству коллектива. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 80-й внеочередной сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 17 апреля.

Напомним, ранее депутаты одобрили присвоение почетной грамоты гордумы самому ансамблю «Сказ».

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