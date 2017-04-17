Активисты ОНФ ликвидировали в Пскове еще четыре несанкционированные свалки

11:00, 17 апреля 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области помогли ликвидировать четыре несанкционированные свалки в черте областного центра, отмеченные гражданами на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка». После обращения общественников в региональное управление Роспотребнадзора, госкомитет области по строительству и ЖКХ, главе администрации Пскова и в прокуратуру города меры по уборке свалок были приняты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Ранее в региональное отделение ОНФ поступило обращение неравнодушных жителей Пскова. Они обратили внимание общественников на несанкционированную свалку в черте города на окраине деревни Павшино, где среди бытового мусора было набросано большое количество автомобильных покрышек. Еще одна свалка бытового мусора площадью не менее 30 кв. м была выявлена между улицами Техническая и Снятная в районе Чертова ручья.

На интерактивной карте отмечена также свалка бытового мусора, в том числе с отходами пластиковой упаковки и стекла, площадью 60 кв. м, образовавшаяся на улице Инженерная у дома № 12. В микрорайоне Любятово, в границах улицы Н. Васильева и деревни Савохново была выявлена территория, где мусор разбросан локально на площади около 60 кв. м. В нескольких кучах складирован строительный мусор в мешках, пластик, стекло, бытовые отходы.

«Четыре очередные мусорные свалки ликвидированы. В целом за два месяца реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» нам удалось добиться ликвидации 11 несанкционированных мусорных свалок. Все выявленные свалки, отмеченные на интерактивной карте, находятся у нас на контроле. Задача регионального отделения Народного фронта – добиться их уборки. К сожалению, причины возникновения таких свалок и навалов мусора – в самих гражданах, которые выбрасывают мусор в несанкционированном месте, поэтому необходимо уделять серьезное внимание профилактике распространения таких негативных действий, как загрязнение мусором лесных территорий, сельхозземель, прибрежных полос водных объектов. Проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля за санитарным состоянием региона», – отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области, член регионального штаба Народного фронта Сергей Елизаров.