Уголовников-рецидивистов из Гдова судят за разбой, убийство и надругательство над трупом

11:02, 17 апреля 2017, ПАИ

18 апреля в Псковском областном суде начинается слушание по уголовному делу в отношении ранее судимых безработных жителей Гдова 26 лет и 31 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда, в зависимости от действий каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренныхп. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 162 (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия), п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище), п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, сопряженном с разбоем) и ч.1 ст.244 УК РФ (надругательстве над телом умершей).

По версии следствия, в ночь на 10 мая 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и вооружившись ножом, молодые люди отправились в деревню Макарушино Гдовского района, чтобы реализовать свой преступный умысел – грабеж. Они проникли через незапертую дверь в жилой дом и обнаружили там 63-летнюю хозяйку дома. Не желая отказываться от преступных намерений, 26-летний злоумышленник напал на нее и нанес не менее 8 ударов ножом в разные части тела, от чего женщина скончалась. Затем они вдвоем с подельником обыскали жилище и похитили имущества жертвы на сумму более 18 тысяч рублей. После чего 31-летний гдович совершил надругательство над телом умершей.

Кроме того, преступникам вменяется угон легкового автомобиля в ночь на 31 марта 2016 года в Гдове. Обвиняемые в состоянии сильного алкогольного опьянения увидели на обочине проезжей части автомобиль ВАЗ, желая покататься на нем по городу, разбили стекло камнем и совершили угон. Вскоре из-за неудавшейся попытки завести машину бросили автомобиль и скрылись с места происшествия. После этого они решили угнать другой автомобиль ВАЗ. Проникнув в него через незапертую дверь, подельники откатили стоявшую во дворе машину на проезжую часть, путем замыкания проводов завели ее и скрылись с места происшествия. Совершив наезд на угол здания из-за блокировки руля бросили ВАЗ и скрылись с места происшествия.

Дело будет рассматриваться в открытом судебном заседании.