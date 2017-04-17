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Общество

В поселке Пыталово местный житель зарезал своего товарища

Сотрудники отделения полиции Пыталовского района задержали местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении гражданину тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

15 апреля, вечером, в поселке Пыталово Псковской области в местную больницу с ножевым ранением был доставлен 40-летний мужчина, который вскоре скончался.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого - работающего 42-летнего местного жителя.  По имеющимся данным, между ним и потерпевшим у дома на улице Юнкерова в Пыталово произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил гражданина ножом в живот.

Островским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело.

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