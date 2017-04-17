Вакансия специалиста появилась в Фонде капремонта Псковской области

11:11, 17 апреля 2017, ПАИ

Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области примет на работу специалиста отдела капитального ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Должностные обязанности: контроль за организацией и проведением работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД; решение технических, организационных вопросов с подрядной организацией при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества МКД; участие в подготовке первичных дефектных актов; решение вопросов по обеспечению проведения работ по капитальному ремонту МКД с третьими лицами; проведение встреч с собственниками МКД для решения возникающих проблем; подготовка письменных ответов на обращения граждан, органов власти и т.п.



Требования: высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство» или «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация инженер-строитель, опыт работы в сфере строительства, в эксплуатации зданий и сооружений, ЖКХ.

Условия: пятидневная рабочая неделя; оформление в соответствии с трудовым законодательством; адрес организации: Псков, ул. Петровская, д. 51, 5 этаж; олная занятость, полный рабочий день.

Резюме направлять по адресу электронной почты info@fkr60.ru. Дополнительная информация по адресу: 180007, Псков, ул Петровская, д. 51 или по телефону - 8 (8112) 29 82 28.