«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон

11:41, 17 апреля 2017, ПАИ

Эксперты независимой строительной компании продолжают следить за новинками на строительном рынке Пскова и проводить сравнительный анализ различных строительных и отделочных материалов. На этот раз в зону пристального внимания наших специалистов попали металлопластиковые окна «эконом-класса».

Мы решили выяснить, действительно ли это новый и качественный продукт, созданный специально для российского рынка в целях экономии средств покупателей, или же это очередной «заменитель», назначение у которого одно – максимально легкая нажива для недобросовестных продавцов?

Для начала мы решили узнать, действительно ли существуют «экономные окна», которые пришли на смену более дорогим, или просто некоторые компании наконец-то умерили свои аппетиты, и теперь каждый пскович может приобрести качественное металлопластиковое окно, сэкономив при этом до 50%? Ведь именно такую выгоду нам все чаще обещают объявления.

Чтобы разобраться, в чем же секрет огромных скидок на «обычные качественные окна», мы провели собственное независимое расследование, и вот его результаты:

Итоговая стоимость любого установленного окна складывается из трех составляющих, а именно:

- стоимость производства;

- фурнитура и комплектация;

- установка и эксплуатация;

Рассмотрим подробнее, как влияет на качество готового и уже установленного окна «экономомания».

Самый распространенный способ сэкономить на производстве – это уменьшить толщину наружных и внутренних стенок пластикового профиля. При этом толщина стенок в местах сварки уменьшается до недопустимых 1,5-1,9 мм. Хрупкие сварные швы ведут к ослаблению прочности угловых соединений готового окна, а от этого напрямую зависит срок его службы.

Еще один способ оптимизации расходов заключается в экономии на металле, которым армируется пластиковый профиль для придания ему необходимой жесткости и прочности. С этой целью, недобросовестный производитель чаще всего использует вместо замкнутого металлопрофиля, напоминающего квадратную трубу, «П» или «Г» - образный профиль, либо применяет для армирования более тонкий металл. Между тем, по условиям ГОСТа металлопрофиль должен быть не менее 1,4 мм толщиной.

Сэкономив на металле, производитель сэкономит и на конструктивной жесткости вашего окна, что в итоге усложняет его установку и приводит к необходимости длительной регулировки. При этом последнее действие вам придется проделывать в дальнейшем постоянно, каждый раз оплачивая услуги специалиста.

Качество и количество фурнитуры также напрямую влияет на срок эксплуатации окна. Самый простой способ «наэкономить» здесь – это установить вместо проверенной годами качественной немецкой фурнитуры её дешевые заменители турецкого, польского, и китайского производства.

По такой же «схеме замещения качества на количество» происходит экономия и на дополнительной комплектации ваших окон. Горе-мастера устанавливают дешевые и хрупкие подоконники из ПВХ плохого качества, которые быстро желтеют и трескаются. Наружные отливы, больше похожие на полоску тонкого металла, быстро ржавеют и не защищают от протекания воды. Подозрительно дешевые москитные сетки – явный путь к последующим затратам на покупку дополнительных средств от комаров, так как сами сетки плохого качества «помогают» лишь сократить попадание солнечного света в помещение.

Все профессионалы оконного рынка едины во мнении, что любое, даже самое качественное и дорогое окно, можно безнадежно испортить некачественной установкой! Именно поэтому в тех компаниях, которые действительно заботятся о качестве своих услуг, работают только штатные и профессионально обученные мастера-монтажники. Это позволяет применять самые передовые технологии, оборудование и расходные материалы, а также полностью контролировать весь процесс монтажа – от доставки изделий на объект, до вывоза и утилизации строительного мусора.

Итак, подведем промежуточные итоги.

Если окна «эконом-класса» и существуют, то эта экономия достигается исключительно за счет значительного ухудшения их потребительских и эксплуатационных свойств. Стоит ли тут напоминать известную пословицу: «Скупой платит дважды»?

Скидка в 40-50% на металлопластиковые окна действительно возможна... Но только в том случае, если вы имеете дело с мошенниками, которые, в лучшем случае, при окончательном расчете вспомнят, что забыли посчитать вам доставку, подъем на этаж, вывоз мусора и многое другое. В худшем – они действительно заработают всего лишь 50% от реальной стоимости вашего окна, а вот вы останетесь «с носом» вовсе.

И все же, как обычному покупателю выбрать среди огромного количества предложений действительно надежную оконную компанию?

Рецепт прост – следуйте нашим советам, и вы не попадете в руки к мошенникам!

Проанализируйте рынок и остановитесь на нескольких компаниях, чье ценовое предложение оказалось на уровне чуть выше среднего. Такой политики ценообразования обычно придерживаются компании-производители с собственной, хорошо отлаженной торговой сетью.

Соберите о компаниях максимум дополнительной информации из альтернативных источников: поговорите со знакомыми, прочитайте отзывы в Интернете.

Обратите внимание на опыт компании: узнайте, сколько она уже работает на этом рынке.

Оцените уровень подготовки менеджеров и других сотрудников в компании. Задайте им при первой беседе по телефону несколько «заковыристых вопросов», которые не сложно найти в Интернете.

Посетив офис продаж, обратите внимание, насколько данная компания открыта перед своими клиентами в вопросах применяемых материалов и технологий – честный продавец с радостью продемонстрирует вам и образцы, и сертификаты еще до заключения сделки.

Заключайте договор грамотно: требуйте подробной спецификации заказа, детального описания технологии монтажа, штатных установщиков, а также указания четких сроков завершения всех работ.

Позаботьтесь о будущем - спросите у продавца заранее о том, какую вам предоставят гарантию. При этом помните, что по закону «О защите прав потребителей» гарантийный срок на изделие и монтаж не может быть менее 2-х лет. А также, что согласно существующим государственным Стандартам гарантийный срок на изделие и монтаж должен составлять не менее 3-х лет (при условии правильной эксплуатации изделия).

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Проанализировав псковский рынок металлопластиковых окон вдоль и поперек мы пришли к выводу, что высочайшая конкуренция среди оконных компаний уже давно установила средние цены на качественные окна, и они не могут отличаться у разных производителей и продавцов более чем на 5-10%. Но даже в такую небольшую разницу чаще всего заложен качественный сервис и надежная гарантия. А это само по себе стоит намного больше, чем небольшая переплата при покупке.

И, конечно же, храните верность хорошей традиции – работайте с профессионалами!