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Общество

Реформу уголовно-исполнительной системы обсудили сотрудники ФСИН в Пскове

В Псковском филиале Академии ФСИН России прошел круглый стол по вопросам функционирования органов и учреждений ведомства в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы Псковского филиала Академии ФСИН России

В работе круглого стола приняли участие сотрудники территориальных органов ФСИН России из Санкт-Петербурга, Псковской, Ленинградской и Смоленской областей, преподаватели и курсанты филиала Академии ФСИН, студенты Псковского государственного университета.

Собравшиеся отметили, что реформирование УИС требует от территориальных органов ФСИН России работы в совершенно новых условиях: политика УИС направлена на гуманизацию в отношении наказаний, применимых к осужденным, и в то же время на принятие действенных мер по их исправлению, а также ресоциализации осужденных после их освобождения из мест лишения свободы. Как подчеркнули участники круглого стола, для решения поставленных государством перед УИС задач необходим поиск новых путей для их выполнения, а также большее участие общества в исправлении осужденных и их ресоциализации.

Также участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с совершенствованием деятельности уголовно-исполнительных инспекций в современных условиях, вспомнили международно-правовые стандарты по исполнению наказаний в виде обязательных и исправительных работ, подняли проблемные вопросы организации служебной деятельности подразделений охраны, отделов специального назначения и режима в следственных изоляторах территориальных органов ФСИН России.

Кроме того, они уделили особое внимание вопросам противодействия коррупции и повышению эффективности механизма урегулирования конфликта интересов в уголовно-исполнительной системе.

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