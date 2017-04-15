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В Пскове перед судом предстанут двое подростков по обвинению в серии угонов и краже

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 17-летних юношей. Они обвиняются в совершении двух покушений (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 166 УК РФ) и двух оконченных угонов (пункт «а» часть 2 статьи 166 УК РФ), краже (пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ). Кроме того, одному из них инкриминируется совершение угона (часть 1 статьи 166 УК РФ) единолично. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 19 августа 2016 года двое несовершеннолетних, сбежав из учреждения социального обслуживания, угнали со двора дома по улице Стахановской в Пскове легковой автомобиль, однако уже через считанные метры не справившись с управлением, врезались в дерево, после чего вынуждены были покинуть место происшествия без машины.

22 августа младший из подельников вновь совершил угон легкового автомобиля со двора дома по улице Бастионной, но в Гдовском районе его задержал экипаж патрульной машины.

Кроме того, в ходе предварительного расследования собраны доказательства причастности подростков к совершению в указанный период времени еще трех угонов автомобилей в Пскове и Островском районе, а также краже аккумуляторной батареи из одного транспортного средства.  

На период расследования следователи добились изоляции от общества одного из несовершеннолетних, чья роль была более активна. Решением Псковского городского суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас подросток находится в следственном изоляторе, а его подельник – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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