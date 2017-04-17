Андрей Турчак принимает участие в богослужении по случаю начала Светлой Седмицы

11:47, 17 апреля 2017, ПАИ

17 апреля губернатор Псковской области Андрей Турчак вместе с верующими принимает участие в Божественной литургии в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Христианское богослужение в Светлый понедельник Пасхальной Седмицы проводит митрополит Псковский и Порховский Евсевий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

После литургии губернатор месте с сотнями православных верующих примет участие в праздничном крестном ходе.

Напомним, что сегодня православные христиане празднуют первый день Светлой Пасхальной Седмицы, в который, согласно Священному писанию, Иисус после воскресения явился к своим ученикам и в течение сорока дней рассказывал о Царствии Небесном, после чего вознесся на небо. С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь дней до Фомина понедельника. Каждый день недели называется светлым. На Пасхальной неделе принято радоваться воскрешению Христа, звонить в колокола храмов и монастырей. Все богослужения Светлой Седмицы ведутся по особому пасхальному чину. После каждой литургии совершается крестный ход.