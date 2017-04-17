0
13:23
«Малыши» для дивизиона (ВИДЕО)
13:04
Новые катера поступили в Погрануправление Псковской области
12:01
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
11:41
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
10:55
Квартира, деньги, три жены
10:04
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
09:06
Вертолетчики установят рекорд скорости на маршруте Псков – Варшава
Еще новости
Общество

Андрей Турчак принимает участие в богослужении по случаю начала Светлой Седмицы

17 апреля губернатор Псковской области Андрей Турчак вместе с верующими принимает участие в Божественной литургии в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Христианское богослужение в Светлый понедельник Пасхальной Седмицы проводит митрополит Псковский и Порховский Евсевий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

После литургии губернатор месте с сотнями православных верующих примет участие в праздничном крестном ходе.

Напомним, что сегодня православные христиане празднуют первый день Светлой Пасхальной Седмицы, в который, согласно Священному писанию, Иисус после воскресения явился к своим ученикам и в течение сорока дней рассказывал о Царствии Небесном, после чего вознесся на небо. С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь дней до Фомина понедельника. Каждый день недели называется светлым. На Пасхальной неделе принято радоваться воскрешению Христа, звонить в колокола храмов и монастырей. Все богослужения Светлой Седмицы ведутся по особому пасхальному чину. После каждой литургии совершается крестный ход.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Малыши» для дивизиона (ВИДЕО)
17 апреля 2017
«Малыши» для дивизиона (ВИДЕО)
Новые катера поступили в Погрануправление Псковской области
17 апреля 2017
Новые катера поступили в Погрануправление Псковской области
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
17 апреля 2017
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
17 апреля 2017
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
17 апреля 2017
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
Вертолетчики установят рекорд скорости на маршруте Псков – Варшава
17 апреля 2017
Вертолетчики установят рекорд скорости на маршруте Псков – Варшава
Мокрый снег и 6 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 17 апреля
16 апреля 2017
Мокрый снег и 6 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 17 апреля
Вылов судака и леща будет запрещён в Псковском, Тёплом и Чудском озёрах с 25 апреля
16 апреля 2017
Вылов судака и леща будет запрещён в Псковском, Тёплом и Чудском озёрах с 25 апреля

Идет загрузка...