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Общество

ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки

Псковское агентство информации и Псковская областная филармония разыграют еще два пригласительных билета на мероприятия 43-го Фестиваля русской музыки, который пройдет в Пскове 21-26 апреля.

Блиц-розыгрыш, который стартует сегодня, 17 апреля, завершится завтра, 18 апреля, в 12:00. Условия остаются прежними: чтобы принять участие в конкурсе, необходимо вступить в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться постом, посвященным его проведению. Победителей определят из числа участников с помощью «генератора случайных чисел».

Победители конкурса смогут получить по 2 билета на любое из следующих событий фестиваля: гала-концерт с участием симфонического оркестра Псковской филармонии и сводного хора Псковской области (21 апреля), опера «Не только любовь» в постановке «Санктъ-Петербургъ Опера» (22 апреля), концерт группы «Калинов Мост» (23 апреля), выступление «Трио Старостина» (24 апреля). С полной программой Фестиваля русской музыки в Пскове можно ознакомиться здесь>>> 

Напомним, 14 апреля ПАИ уже разыгрывало билеты на фестиваль. Победителями стали пользователи с именами Катюня Максимова, Вереск Граф и Valentina Gush.

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