0
13:23
«Малыши» для дивизиона (ВИДЕО)
13:04
Новые катера поступили в Погрануправление Псковской области
12:01
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
11:41
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
10:55
Квартира, деньги, три жены
10:04
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
09:06
Вертолетчики установят рекорд скорости на маршруте Псков – Варшава
Еще новости
Общество

Крупные военные учения НАТО начались в Латвии

Сегодня, 17 апреля, в Латвии начались крупные международные военные учения НАТО «Summer Shield». В них задействованы свыше 1,2 тыс. военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии, Швеции и Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.

Маневры проходят на военном полигоне в Адажи и на прилегающей к нему территории. Они продлятся до 30 апреля. Цель учений - отработать навыки проведения боевых операций на уровне батальонов и бригад.

«В этом году во время учений будет отрабатываться широкий спектр возможностей поддержки боя - артиллерийская поддержка, противовоздушная оборона, разведка, защита против оружия массового уничтожения, противотанковые и инженерно-технические возможности. Свои навыки также будут улучшать передовые наблюдатели объединенной огневой поддержки и контролеры воздушной поддержки, а также медицинская рота и подразделения транспортировки», - отметили в оборонном ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Малыши» для дивизиона (ВИДЕО)
17 апреля 2017
«Малыши» для дивизиона (ВИДЕО)
Новые катера поступили в Погрануправление Псковской области
17 апреля 2017
Новые катера поступили в Погрануправление Псковской области
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
17 апреля 2017
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
17 апреля 2017
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
17 апреля 2017
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
Вертолетчики установят рекорд скорости на маршруте Псков – Варшава
17 апреля 2017
Вертолетчики установят рекорд скорости на маршруте Псков – Варшава
Мокрый снег и 6 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 17 апреля
16 апреля 2017
Мокрый снег и 6 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 17 апреля
Вылов судака и леща будет запрещён в Псковском, Тёплом и Чудском озёрах с 25 апреля
16 апреля 2017
Вылов судака и леща будет запрещён в Псковском, Тёплом и Чудском озёрах с 25 апреля

Идет загрузка...