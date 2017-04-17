Крупные военные учения НАТО начались в Латвии

12:34, 17 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 17 апреля, в Латвии начались крупные международные военные учения НАТО «Summer Shield». В них задействованы свыше 1,2 тыс. военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии, Швеции и Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.

Маневры проходят на военном полигоне в Адажи и на прилегающей к нему территории. Они продлятся до 30 апреля. Цель учений - отработать навыки проведения боевых операций на уровне батальонов и бригад.

«В этом году во время учений будет отрабатываться широкий спектр возможностей поддержки боя - артиллерийская поддержка, противовоздушная оборона, разведка, защита против оружия массового уничтожения, противотанковые и инженерно-технические возможности. Свои навыки также будут улучшать передовые наблюдатели объединенной огневой поддержки и контролеры воздушной поддержки, а также медицинская рота и подразделения транспортировки», - отметили в оборонном ведомстве.