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Общество

Пятерых нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД

В Пскове, Печорах, Острове и Кунье сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

15 апреля в областном центре  по Рижскому проспекту  на  машине  «Лада  Гранта»  следовал  нетрезвый  27-летний  горожанин.  В Печорах  ночью 15 апреля  по Псковскому шоссе  на автомобиле  «Москвич» ехал 20-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 16 апреля в Печорах  у дома по улице Островской полицейские остановили  ВАЗ, которым управлял 33-летний гражданин в нетрезвом виде.

В Острове на улице  А. Петрова  стражи порядка выявили еще одного водителя в состоянии опьянения. Им оказался 25-летний житель Санкт-Петербурга, который ехал на автомобиле ВАЗ. В Кунье по улице Советской тоже на ВАЗе передвигался  нетрезвый 27-летний  мужчина.

По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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