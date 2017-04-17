Пятерых нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД

12:30, 17 апреля 2017, ПАИ

В Пскове, Печорах, Острове и Кунье сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

15 апреля в областном центре по Рижскому проспекту на машине «Лада Гранта» следовал нетрезвый 27-летний горожанин. В Печорах ночью 15 апреля по Псковскому шоссе на автомобиле «Москвич» ехал 20-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 16 апреля в Печорах у дома по улице Островской полицейские остановили ВАЗ, которым управлял 33-летний гражданин в нетрезвом виде.

В Острове на улице А. Петрова стражи порядка выявили еще одного водителя в состоянии опьянения. Им оказался 25-летний житель Санкт-Петербурга, который ехал на автомобиле ВАЗ. В Кунье по улице Советской тоже на ВАЗе передвигался нетрезвый 27-летний мужчина.

По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.