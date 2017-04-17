Пскович предстанет перед судом за убийство с расчленением

12:24, 17 апреля 2017, ПАИ

29-летний житель Пскова предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого в Островском районе, расчлененное тело которого обнаружили возле одного из домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Житель областного центра обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство) и пунктом «в» части 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 25 сентября 2016 года в одной из деревень Островского района, обвиняемый, поссорившись с 51-летним потерпевшим, нанес ему множественные удары шилом и ножом в туловище. Затем он перетащил тело в надворные постройки, где расчленил при помощи ножа и топора, после чего закопал в различных местах.

Спустя два дня, в этой же деревне, употребляя алкоголь, мужчина поссорился с собутыльником и дважды ударил его ножом, причинив резаные раны, повлекшие легкий вред здоровью.

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.