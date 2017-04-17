0
13:23
«Малыши» для дивизиона (ВИДЕО)
13:04
Новые катера поступили в Погрануправление Псковской области
12:01
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
11:41
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
10:55
Квартира, деньги, три жены
10:04
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
09:06
Вертолетчики установят рекорд скорости на маршруте Псков – Варшава
Еще новости
Общество

Пскович предстанет перед судом за убийство с расчленением

29-летний житель Пскова предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого в Островском районе, расчлененное тело которого обнаружили возле одного из домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Житель областного центра обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство) и пунктом «в» части 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 25 сентября 2016 года в одной из деревень Островского района, обвиняемый, поссорившись с 51-летним потерпевшим, нанес ему множественные удары шилом и ножом в туловище. Затем он перетащил тело в надворные постройки, где расчленил при помощи ножа и топора, после чего закопал в различных местах.

Спустя два дня, в этой же деревне, употребляя алкоголь, мужчина поссорился с собутыльником и дважды ударил его ножом, причинив резаные раны, повлекшие легкий вред здоровью.

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Малыши» для дивизиона (ВИДЕО)
17 апреля 2017
«Малыши» для дивизиона (ВИДЕО)
Новые катера поступили в Погрануправление Псковской области
17 апреля 2017
Новые катера поступили в Погрануправление Псковской области
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
17 апреля 2017
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
17 апреля 2017
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
17 апреля 2017
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
Вертолетчики установят рекорд скорости на маршруте Псков – Варшава
17 апреля 2017
Вертолетчики установят рекорд скорости на маршруте Псков – Варшава
Мокрый снег и 6 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 17 апреля
16 апреля 2017
Мокрый снег и 6 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 17 апреля
Вылов судака и леща будет запрещён в Псковском, Тёплом и Чудском озёрах с 25 апреля
16 апреля 2017
Вылов судака и леща будет запрещён в Псковском, Тёплом и Чудском озёрах с 25 апреля

Идет загрузка...