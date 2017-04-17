Предложения по благоустройству двора представили жители дома по улице Стахановской в Пскове активистам ОНФ

13:16, 17 апреля 2017, ПАИ

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках работы Центра мониторинга благоустройства городской среды провели встречу с жителями дома №6 по улице Стахановской в Пскове, в ходе которой обсудили вопрос обустройства их дворовой территории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин рассказал, что граждане в рамках государственного проекта по благоустройству городской среды могут внести на рассмотрение специально созданной общественной комиссии свой двор для его обустройства необходимой инфраструктурой.

Жильцы дома уже предварительно наметили, каким они хотели бы увидеть свой двор. В частности, они высказали пожелание расширить дорогу вдоль дома, а также обустроить парковку для автомобилей, место для которой они предварительно определили. Установить скамейки у подъездов жильцы дома не захотели, зато обратили внимание на необходимость заасфальтировать дорожку, протоптанную через соседний двор, и спилить старые тополя, создающие опасность. Однако благоустройством территории соседнего двора должны заняться жители соседних домов.

«Инициативные жители дома №6 по улице Стахановской заранее подготовились к встрече и представили план дворовой территории. На встрече оставалось только обсудить предложения по благоустройству и разъяснить порядок действий. Возможность обустройства своего двора граждане получат после одобрения их заявки общественной комиссией по благоустройству дворовых территорий, куда граждане могут направить свои заявки. До этого им нужно провести общее собрание жильцов дома и сформировать пакет необходимых документов, а также определиться с перечнем работ и формой своего участия в данном процессе. Мы вручили гражданам методички, где прописаны процедуры, как включить свой двор в муниципальную программу по благоустройству», – рассказал Григорий Турчин.

Активисты Народного фронта в Псковской области проводят встречи с гражданами, в том числе и во дворах, на которых информируют о государственном проекте «Формирование комфортной городской среды» и разъясняют, как включить свою придомовую территорию или городскую территорию в муниципальную программу по благоустройству. До 1 апреля субъекты РФ должны были опубликовать проекты муниципальных программ благоустройства городской среды для их общественного обсуждения.