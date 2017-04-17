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Общество

Обновился состав общественной наблюдательной комиссии Псковской области

В Общественной палате Псковской области состоялось вручение мандатов членам общественной наблюдательной комиссии. Их вручил секретарь ОП Валерий Павлов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе палаты.

С напутственными словами к членам ОНК обратился председатель общественной наблюдательной комиссии прежнего состава, член региональной Общественной палаты Виктор Иванов.

Фото с op.pskov.ru

В новый состав ОНК Псковской области вошли: Тенгиз Адамия, Николай Егоров, Артем Максимов, Григорий Матвеев, Игорь Романов, Николай Червяков.

На первом заседании ОНК, прошедшем на площадке Общественной палаты региона, был избран председатель комиссии – Николай Червяков. Обновленная ОНК будет действовать по регламенту, которым пользовались члены прежнего состава.

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