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Общество

В модном показе приняли участие ученицы «Школы красоты» псковского центра «Знания»

«Школа красоты» для женщин работает в псковском центре «Знания». Как сообщили Псковскому агентству информации в учебном центре, 12 апреля состоялось очередное мероприятие в салоне модной одежды Glance.

«Участницам «серебряного возраста» были подобраны по два образа, которые нужно было продемонстрировать публике. Также им сделали профессиональный макияж косметикой «Орифлейм». У каждого была уникальная возможность почувствовать себя настоящей моделью и вжиться в предложенный образ. Сотрудники салона организовали увлекательный мастер-класс по завязыванию платков и шарфов. Профессиональный фотограф провела фотосессию с нашими моделями. Встреча получилась активная, насыщенная и радостная.  Это великолепная возможность для самовыражения и приятного времяпрепровождения», - отметили организаторы.

19 апреля для псковичек состоится мастер-класс «Основы макияжа и причесок».

Участником проекта «Школа красоты в центре «Знания» может стать каждая женщина пенсионного возраста. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (8112) 441-551, 441-001.

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