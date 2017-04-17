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Общество

За отмену поверок счётчиков для населения выступает Росстандарт

Росстандарт выступает за освобождение населения от «поверочных повинностей» в ЖКХ и возложение обязательств по поверке бытовых приборов учета воды на управляющие компании. Об этом заявил руководитель ведомства Алексей Абрамов, передает «Российская газета». По его словам, соответствующее решение должно  быть принято в течение 2017 года.

Согласно постановлению Правительства, потребители коммунальных услуг обязаны самостоятельно обеспечивать поверку приборов учета в квартирах. Этим пользуются мошенники, обычно даже не имеющие право на проведение поверок. Они навязывают жителям свои услуги, объясняя это тем, что истекает установленный законом или неким графиком срок. Эксперты напоминают, что коллективных поверок в принципе быть не может - у каждого прибора срок поверки свой.

Проверить организацию на право осуществление поверок можно в реестре аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений, который открыт на сайте Росаккредитации.

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