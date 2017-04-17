Новые катера поступили в Погрануправление Псковской области

13:04, 17 апреля 2017, ПАИ

Два новых катера поступили в Пограничное управление ФСБ России по Псковской области. 17 апреля в пункте базирования дивизиона пограничных сторожевых катеров на берегу реки Каменка в Псковском районе состоялась торжественная церемония передачи спецтранспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии принял участие заместитель губернатора региона Сергей Перников. Он поблагодарил пограничников за эффективную работу по обеспечению экономической безопасности российского государства и выразил надежду на то, что новые сторожевые катера помогут в решении задач по охране водных государственных границ.

В свою очередь начальник Погрануправления ФСБ России по Псковской области Александр Мурзин отметил, что катера современные и способны решать весь спектр задач Пограничного управления. Они имеют сверхпрочную конструкцию корпуса, аналогичную конструкции морского линкора. Транспорт обладает отличной управляемостью и устойчивостью на курсе, которые проверены в штормовых условия Балтики. Лобовые стекла рубки имеют обратный наклон, что полностью исключает солнечные блики. Длина катера составляет 8,1 м, ширина — 2,5 метра, мощность двигателя — 250 л. с., развивает скорость до 85 километров в час. На полной скорости может идти по мелководью до 40 сантиметров глубиной. Вмещает до 12 человек.

Командирам новых катеров вручили флаги кораблей, катеров и судов пограничных органов и подняли знамена на флагшток. Затем гости поднялись на борт одного из катеров, осмотрели рубку и вышли в акваторию Псковского озера.

Напомним, новый пункт базирования дивизиона пограничных сторожевых катеров Погрануправления был открыт в деревне Наволок в 2015 году. На его территории предусмотрено автономное водоснабжение, есть газовая котельная и резервная дизельная электростанция.