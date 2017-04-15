Во время ссоры житель Пыталово убил приятеля ножом

13:01, 17 апреля 2017, ПАИ

15 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в машине Скорой помощи в Пыталово 40-летнего мужчины в результате ножевого ранения брюшной полости. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК, по этому факту в Островском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В течение суток следователям совместно с полицейскими удалось сузить круг подозреваемых до одного человека. В ходе обыска по месту жительства у мужчины обнаружены и изъяты предметы со следами преступления.

По версии следствия, поздним вечером 15 апреля у подъезда одного из домов в Пыталово во время случайной встречи между двумя давними знакомыми произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил своего оппонента ножом в живот и убежал с места преступления.

Истекающего кровью мужчину увидели прохожие, которые вызвали Скорую медицинскую помощь, однако потерпевший по дороге в больницу скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан и дает признательные показания. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.