Двухэтажный дом под Псковом выставлен на продажу со скидкой в 1 800 000 тысяч рублей

14:11, 17 апреля 2017, ПАИ

На этой неделе со скидкой в 1 800 000 тысяч рублей продается двухэтажный дом в поселке Подборовье Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании «Авентин – Псков», новая цена дома составляет 2 млн рублей.

Также на этой неделе в Пскове на продажу со скидкой выставлены:

Комната в двухкомнатной квартире на улице Госпитальной в Пскове. Новая цена - 670 000 рублей. Старая цена- 680 000 рублей. Скидка- 10 000 рублей.

Двухкомнатная квартира в Пскове на улице Коммунальной, дом 26. Новая цена - 1 500 000 рублей. Старая цена - 1 560 000 рублей. Скидка - 60 000 рублей.

Комната в Пскове на улице Киселева, дом 18а. Новая цена - 510 000 рублей. Старая цена - 530 000 рублей. Скидка- 20 000 рублей.

Однокомнатная квартира по улице Владимирской, дом 7-в. Новая цена - 1 700 000 рублей. Старая цена - 1 750 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

Трехкомнатная квартира в Неелово. Новая цена - 1 650 000 рублей. Старая цена - 1 850 000 рублей. Скидка- 200 000 рублей.

Комната 18 квадратных метров в Пскове на улице Красноармейской, дом 26. Новая цена - 550 000 рублей. Старая цена- 600 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

Дом на участке в 30 соток в деревне Загорицы. Новая цена - 1 650 000 рублей. Старая цена- 1 750 000 рублей. Скидка - 100 000 рублей.

Комната 19 квадратных метров в Пскове на Рижском проспекте, дом 42а. Новая цена- 530 000 рублей. Старая цена - 570 000 рублей. Скидка - 40 000 рублей.

Двухкомнатная квартира в Пскове на Рижском проспекте, дом 63. Новая цена - 1 850 000 рублей. Старая цена - 2 000 000 рублей. Скидка- 150 000 рублей.

Кроме того, на продажу выставлены новые объекты:

1. Однокомнатная квартира новой планировки в Пскове на улице Юбилейной, 93а. Рядом вся инфраструктура: ТРК «Акваполиc», Торговый центр «ПИК 60», все медицинские учреждения, стоматология во дворе, школы, детские садики, все в шаговой доступности. Квартира с прекрасным видом на реку Великую.

2. Однокомнатная квартира по улице в Пскове Венской, дом 1. Квартира с хорошим ремонтом. Вся мебель и техника остаётся и входит в стоимость. Большая и вместительная гардеробная комната. Очень уютная и тёплая квартира с автономным домовым отоплением.

3. Трехкомнатная квартира старой планировки в Центре Пскове: улица Спортивная, дом 3. Общая площадь квартиры -58 кв. м., раздельные комнаты. Квартира подготовлена к ремонту. Новая газовая колонка-автомат.

4. Трехкомнатная квартира новой планировки в Пскове на Запсковье: улица Новоселов, дом 48. Общая площадь квартиры - 66 квадратных метров, двойная лоджия с выходом из кухни. Квартира не в крайнем подъезде, очень светлая и тёплая. Ухоженный подъезд. Хорошее расположение дома. Развитая инфраструктура. Благоустроенный зелёный двор.

5. Трехкомнатная квартира новой планировки в Пскове на Завеличье: Рижский проспект, дом 55. В квартире встроенные шкафы, лоджия застеклена, есть кладовка.

6. Четырехкомнатная квартира в одноэтажном 4-х квартирном жилом кирпичном доме в Пскове на улице Космической, дом 12 (район дамбы). Общая площадь квартиры - 105 квадратных метров: 4 комнаты, кухня, санузел раздельный. Большой холл, веранда. Центральное отопление, газ, вода, канализация. Есть придомовая территория.

7. Трехкомнатная квартира в новом доме в Пскове на Коммунальной, 15. Общая площадь - 70 квадратных метров, новая кухня - 12 метров. Квартира продается с встроенной бытовой техникой, установлен стеклопакет на кухне, большая, застекленная лоджия, на полу - плитка. В большой комнате остаётся шкаф-купе, очень вместительный. Частично заменены межкомнатные двери. Счётчики на воду и газ. Квартира очень тёплая, не торец. Дом находится в одном из самых тихих и престижных районов, в шаговой доступности вся необходимая инфраструктура, для комфортного проживания.

8.Двухкомнатная квартира в поселке Дедовичи. Квартира новой планировки - левый боковой вариант в хорошем состоянии.

9. Двухкомнатная квартира новой планировки в поселке Неелово. Квартира в отличном состоянии, дорогая встроенная кухня, везде установлены стеклопакеты, в том числе, и на балконе, санузел - кафель, новые межкомнатные двери, есть кладовка.

10. Трехкомнатная квартира в 1/2 дома в Пскове на улице Трохина, дом 2. Квартира в отличном состоянии с интересной планировкой и качественным ремонтом. Шикарная кухня - 16,2 квадратных метров. Комнаты раздельные, большой холл. Остается вся мебель и техника. Сохранена красивая печь, при желании ее можно топить. Все удобства и коммуникации, центральная вода из автономной от города скважины, газ, газовое отопление. Сам дом огорожен забором - установлено видеонаблюдение. Парковочное место под навесом для машины. Есть добротная баня с комнатой отдыха и верандой для посиделок с шашлыком. Также имеется вольер для собаки. Недалеко - речка. Удивительное сочетание комфортной квартиры и приусадебного ухоженного участка с баней.

11. Кирпичный дом 200 квадратных метров под отделку на участке 10 соток в Неелово.

12. Дом 60 квадратных метров на участке 40 соток в деревне Моложва Печорский района. В доме 2 спальни, кухня-столовая, гардероб, санузел в доме, душевая кабина, вода в доме. Установлены стеклопакеты. На участке - баня, хозяйственные постройки. Рядом сосновый бор, озеро. Асфальтовый подъезд.

13. Дом 100 квадратных метров на участке 25 соток в деревне Стремутка - в 10 км от Пскова. В доме: 2 комнаты, прихожая, кухня, веранда, подвал под всем домом. Печное отопление (2 печки). Имеются хозяйственные постройки: двор, сарай, гараж, садовый домик из кирпича, баня. На территории есть плодоносящий сад: яблони, красная, черная смородина, крыжовник, малина.

14. Земельный участок 60 соток (ДНТ) в деревне Хитово Гдовского района. 2-я линия Чудского озера. Живописное место, свет на участке.