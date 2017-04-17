Состоялась официальная фотосессия «Мисс Псков-2016» Валерии Голубевой
Состоялась официальная фотосессия «Мисс Псков-2016» Валерии Голубевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.
-
Фото: Олег Голиков
-
Фото: Олег Голиков
-
Фото: Олег Голиков
-
Фото: Олег Голиков
-
Фото: Олег Голиков
-
Фото: Олег Голиков
-
Фото: Олег Голиков
-
Фото: Олег Голиков
-
Фото: Олег Голиков
-
Фото: Олег Голиков
-
Фото: Олег Голиков
Макияж и укладку выполнила Виктория Марчук. Фотограф - Олег Голиков.
Напомним, что организаторами конкурса «Мисс Псков-2016» выступали продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, «Рен ТВ – Псков» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.