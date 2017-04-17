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Общество

Слёт девушек с именем Ольга состоится в Пскове 22-24 июля

Слёт девушек и женщин с именем Ольга состоится в Пскове 22-24 июля. Об этом сообщается на сайте электронной газеты Российского союза туриндустрии.

«Княгиня Ольга считается основательницей и святой покровительницей Пскова. В городе немало мест и достопримечательностей, связанных с ее именем: Ольгинская набережная, Ольгинский мост, гостиница «Ольгинская». Установлены два памятника, есть Ольгинская часовня, а главное – Троицкий собор, возведение которого тоже связано с именем святой», - отметили организаторы мерояприятия.

«Давайте съездим в Псков, чтобы узнать историю жизни княгини Ольги, посмотреть связанные с ней памятные места, обсудить опыт создания и продвижения туров, посвященных историческим именам, отпраздновать именины в кругу друзей и единомышленников. Ольги, работающие в туризме, в первую очередь, мы приглашаем вас, но не возражаем и против других имен, в том числе мужских, и вообще ждем всех желающих», - говорится в приглашении Российского союза туриндустрии.

Деловая часть программы предусматривает форум «Имена в истории России» и два круглых стола – «Актуальные проблемы турбизнеса в свете нового законодательства» и «Взаимодействие турбизнеса и региональных органов исполнительной власти». Запланированы экскурсии по Пскову, выезд в Печоры, посещение Изборской крепости.

Непосредственно 24 июля состоится поездка в деревню Выбуты, на родину святой равноапостольной княгини Ольги. Затем группа вернется в Псковский кремль, где находится Троицкий собор, построенный в X веке по распоряжению княгини Ольги.

Мероприятие проводит Совет регионов Российского союза туриндустрии при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Псковской области.

Подробная программа здесь. Форма заявки здесь.

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