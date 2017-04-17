Рекомендации для детских сайтов и онлайн-игр разработает Минобрнауки

14:49, 17 апреля 2017, ПАИ

Министерство образования и науки РФ совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций планирует разработать рекомендации для визуальных характеристик детских интернет-ресурсов и онлайн-игр. Об этом во время выступления на парламентских слушаниях по безопасности в сети заявила министр образования и науки Ольга Васильева, передает газета «Известия».

По словам Ольги Васильевой, в разработке методики и рекомендаций по визуальным характеристикам интернет-сайтов для детей от 0 до 12 лет будет принимать участие Роскомнадзор.

Министр также допустила возможность проведения творческого конкурса с целью увеличения идей по созданию детских сайтов.