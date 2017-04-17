Молодёжный кубок по армспорту разыграли в Пскове

15:06, 17 апреля 2017, ПАИ

15 апреля в Пскове прошли состязания Молодёжного кубка по армспорту. Турнир собрал участников из Пскова, Опочки, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Псковского и Пыталовского районов области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации армспорта Псковской области.

Победителей определяли среди девушек, юношей и юниоров. «В этом году медали порадовали призеров соревнований новым дизайном, а, участников «абсолютки» - еще и размером. За медали благодарим Сергея Воеводина», - отметили организаторы соревнований.

В Федерации особо отметили команду из Опочки. «Ребята выступали в юношеском дивизионе и показали хорошие результаты не только в категориях, но и в «абсолютке». Поднимает армрестлинг в Опочке Константин Баранов своими силами и плоды его работы хорошо видны. Команда Псковского района посещает все проводимые нами турниры и стабильно ее представители занимают призовые места. Особенно порадовал Евгений Буланцев, который выиграл свою весовую категорию, а в «абсолютке», являясь самым легким участником, сумел обыграть нескольких довольно сильных соперников и занять третье место», - рассказали организаторы турнира.

Команду из Великих Лук в Федерации армспорта назвали главным претендентом на призовые места в категориях и в абсолютном зачёте. «И в этот раз Владимир Поснов стал лучшим в «абсолютке» среди юношей, а Станислав Захаров выиграл всё, что мог. Он заявился в две категории, где стал первым, и выиграл «абсолютку» среди юниоров», - рассказали в Федерации.

Команда из Санкт-Петербурга была на этих соревнованиях не очень многочисленна, но, её представители смогли добавить интриги.

Псковичи, в основном, были представлены студентами, которых тренирует Сергей Воеводин. Хорошо себя показал Илхом Гафуров, ставший вторым среди юношей, и Денис Бужор, занявший второе место в категории юниоров.

Среди юношей до 70 килограммов лучшим стал Кирилл Андреев из Опочки, на втором месте - Александр Григорьев из Псковского района, на третьем - Владислав Краснобаев. Среди юношей до 80 килограммов победили Егор Баранов из Псковского района, Илхом Гафуров из Пскова, Игорь Ефименко. Среди юношей более 80 килограммов лучшими стали Владимир Поснов из Великих Лук, Константин Юдин из Опочки, Даниил Миглей из Великих Лук.

Среди юниоров в весе 75 килограммов победу одержали Евгений Буланцев из Псковского района, Денис Бужор из Пскова, Махмадулло Мадулаев, среди юниоров до 85 килограммов - Станислав Захаров из Великих Лук, Владимир Фёдоров из Псковского района, Роман Семёнов из Пскова, среди юниров более 85 килограммов - Станислав Захаров из Великих Лук, Владимир Лукашевич из Пыталовского района, Владислав Джос из Санкт-Петербурга.

Зачёт по обеим рукам среди юношей выиграли Владимир Поснов, Константин Юдин, Кирилл Андреев, среди юниоров - Станислав Захаров, Владимир Фёдоров, Евгений Буланцев, среди девушек - Резеда Хрисанова и Полина Борисова из Санкт-Петербурга.