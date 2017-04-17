Полномочия в области госзакупок в России переданы Минфину

16:14, 17 апреля 2017, ПАИ

Полномочия в области госзакупок официально переданы Минфину. Соответствующее постановление Правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации, передает агентство «Интерфакс».

«Надеюсь, это действительно позволит консолидировать все в одних руках. Когда один ответственный, гораздо проще выстраивать работу, как минимум есть с кого спросить», - сказал Дмитрий Медведев.

Документ вносит изменения в соответствующие положения о Минфине и о Минэкономразвития. В первом случае ведомство наделяется функциями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.